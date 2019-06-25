Украинская делегация обратилась в парламент о приостановлении участия Украины в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Украинская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы решила прекратить участие в работе сессии ПАСЕ и обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем. Об этом председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил на странице в Facebook, передает УНН.
Так, по словам Арьева, украинская делегация приняла решение, во-первых "прекратить участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации".
Также по его словам "делегация обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем".
Дипломат также сообщил, что "делегация обращается к президенту и МИД немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".
Напомним, накануне ПАСЕ приняла изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.
Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России.