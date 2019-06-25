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Українська делегація звернулась до парламенту щодо зупинення участі України в ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Українська делегація в парламентській асамблеї Ради Європи вирішила припинити участь в роботі сесії ПАРЄ та звертається до Верховної Ради з необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому. Про це голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.

Українська делегація звернулась до парламенту щодо зупинення участі України в ПАРЄ

Так, зі слів Ар’єва, українська делегація прийняла рішення, по-перше "припинити участь в роботі сесії ПАРЄ, крім питань, пов’язаних з позбавленням повноважень російської делегації".

Також з його слів "делегація звертається до Верховної Ради з необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому".

Дипломат також повідомив, що "делегація звертається до президента і МЗС негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи".

Нагадаємо, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.

Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці на Facebook відреагував на рішення ПАРЄ про повернення Росії.

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