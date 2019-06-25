Українська делегація звернулась до парламенту щодо зупинення участі України в ПАРЄ

Так, зі слів Ар’єва, українська делегація прийняла рішення, по-перше "припинити участь в роботі сесії ПАРЄ, крім питань, пов’язаних з позбавленням повноважень російської делегації".



Також з його слів "делегація звертається до Верховної Ради з необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому".



Дипломат також повідомив, що "делегація звертається до президента і МЗС негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи".



Нагадаємо, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.



Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці на Facebook відреагував на рішення ПАРЄ про повернення Росії.