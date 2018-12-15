Украинская биатлонистка завоевала вторую медаль на Кубке IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Биатлонный день стартовал со спринта у женщин второго этапа Кубка IBU в итальянском Риднау, сообщает УНН со ссылкой на "Украинский биатлон".
Украинская биатлонистка Надежда Белкина, надежно отработав оба огневых рубежа, проявила сильные бойцовские качества на последнем круге дистанции, и на финише оказалась на две секунды быстрее сразу за двух соперниц в соперничестве за "бронзу".
Юлии Журавок для того, чтобы подняться на пьедестал почета, не хватило одного точного выстрела в стойке - шестая позиция с полуминутным отставанием.
Надежный результат в топ-20 показала Ольга Абрамова. Однако сегодня ей не удалось продемонстрировать свои скоростные качества.
Допустив по одному промаху на каждом из рубежей, она финишировала 19-й. Анна Кривонос и Мария Кручова финишировали по соседству, на 50-й и 51-й позициях.
Победу праздновала россиянка Анастасия Морозова, которая вместе с первым местом в спринте перехватила лидерство в общем зачете Кубка IBU у шведки Ингелы Андерсон, которая стала сегодня второй.
Напомним, что в рамках первого этапа сезона Кубка IBU Белкина не остался без медали.