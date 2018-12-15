Українська біатлоністка виборола другу медаль на Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Біатлонний день стартував зі спринту у жінок другого етапу Кубку IBU в італійському Ріднау, повідомляє УНН з посиланням на "Український біатлон".
Українська біатлоністка Надія Бєлкіна, надійно відпрацювавши обидва вогневі рубежі, проявила сильні бійцівські якості на останньому колі дистанції, і на фініші виявилася на дві секунди швидшою відразу за двох суперниць в суперництві за "бронзу".
Юлії Журавок для того, щоб піднятися на п'єдестал пошани, не вистачило одного точного пострілу в стійці - шоста позиція з півхвилинним відставанням.
Надійний результат в топ-20 видала Ольга Абрамова. Однак сьогодні їй не вдалося продемонструвати свої швидкісні якості.
Допустивши по одному промаху на кожному з рубежів, вона фінішувала 19-ю. Анна Кривонос та Марія Кручова фінішували по-сусідству, на 50-й і 51-й позиціях.
Перемогу святкувала росіянка Анастасія Морозова, яка разом з першим місцем в спринті перехопила лідерство в загальному заліку Кубка IBU у шведки Інгели Андерсон, яка стала сьогодні другою.
Нагадаємо, що у межах першого етапу сезону Кубку IBU Бєлкіна не залишилась без медалі.