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Украинская биатлонистка Семеренко вынуждена покинуть Олимпиаду-2022

Украинская биатлонистка Семеренко вынуждена покинуть Олимпиаду-2022

Киев • УНН

 • 21796 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украинская биатлонистка Валентина Семеренко из-за проблем со здоровьем возвращается в Украину с Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом со ссылкой на комментарий президента ФБУ Владимира Брынзака сообщает Champion.com.ua, пишет УНН.

Цитата:

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки коротки, они ее наказали. Как я понял, Валентина или потеряла сознание, или была близка к этому - запоморочилось в голове, и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина", - сказал руководитель украинского биатлона.

Ранее

7 февраля Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке, поскольку на дистанции третьего круга плохо себя почувствовала и вынуждена была сойти с дистанции, до этого занимая позиции в топ-тридцатке.

Дарья Блашко из-за положительного теста на коронавирус в индивидуальной гонке не выступала.

Перед этим капитан биатлонной женской сборной Украины Елена Билосюк также получила положительный тест на коронавирус.

Биатлонистка Анастасия Меркушина отправилась в Пекин в статусе запасной.

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