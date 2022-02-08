Украинская биатлонистка Семеренко вынуждена покинуть Олимпиаду-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украинская биатлонистка Валентина Семеренко из-за проблем со здоровьем возвращается в Украину с Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом со ссылкой на комментарий президента ФБУ Владимира Брынзака сообщает Champion.com.ua, пишет УНН.
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"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки коротки, они ее наказали. Как я понял, Валентина или потеряла сознание, или была близка к этому - запоморочилось в голове, и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина", - сказал руководитель украинского биатлона.
Ранее
7 февраля Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке, поскольку на дистанции третьего круга плохо себя почувствовала и вынуждена была сойти с дистанции, до этого занимая позиции в топ-тридцатке.
Дарья Блашко из-за положительного теста на коронавирус в индивидуальной гонке не выступала.
Перед этим капитан биатлонной женской сборной Украины Елена Билосюк также получила положительный тест на коронавирус.
Биатлонистка Анастасия Меркушина отправилась в Пекин в статусе запасной.