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Олімпіада-2022: українська біатлоністка Джима прийшла десятою в індивідуальній гонці

Олімпіада-2022: українська біатлоністка Джима прийшла десятою в індивідуальній гонці

Київ • УНН

 • 18440 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українська спортсменка Юлія Джима посіла у понеділок десяте місце у біатлонній гонці на 15 км Олімпійських ігор - 2022 у Пекіні. Про це повідомили на сайті Федерації біатлону України, пише УНН.

Цитата:

“Юлія Джима вперше у сезоні потрапила до десятки найсильніших, але цей старт, напевно, може сприймати з ноткою розчарування. Адже, показавши десяту швидкість дня, лідер збірної України могла замахнутися і на медаль”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, зазначається, що на кожній зі стійок Джима припускалася по одній помилці, що в результаті призвело її на 10-й рядок фінішного протоколу.

Окрім Джими, Україну на дистанції представляли ще двоє спортсменок. Ірина Петренко також зуміла показати високий результат — 11-й (+1.29,5; 0).

Валя Семеренко не фінішувала, оскільки на дистанції третього кола погано себе відчула і змушена була зійти з дистанції, до цього займаючи позиції у топ-тридцятці.

Дар’я Блашко через позитивний тест на коронавірус в індивідуальній гонці не виступала.

Загалом у гонці стартували 89 біатлоністок.

Доповнення

Сьогодні, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбувається третій день змагань. Українські спортсмени виступатимуть у трьох медальних видах програми.

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