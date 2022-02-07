Олімпіада-2022: українська біатлоністка Джима прийшла десятою в індивідуальній гонці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українська спортсменка Юлія Джима посіла у понеділок десяте місце у біатлонній гонці на 15 км Олімпійських ігор - 2022 у Пекіні. Про це повідомили на сайті Федерації біатлону України, пише УНН.
Цитата:
“Юлія Джима вперше у сезоні потрапила до десятки найсильніших, але цей старт, напевно, може сприймати з ноткою розчарування. Адже, показавши десяту швидкість дня, лідер збірної України могла замахнутися і на медаль”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, зазначається, що на кожній зі стійок Джима припускалася по одній помилці, що в результаті призвело її на 10-й рядок фінішного протоколу.
Окрім Джими, Україну на дистанції представляли ще двоє спортсменок. Ірина Петренко також зуміла показати високий результат — 11-й (+1.29,5; 0).
Валя Семеренко не фінішувала, оскільки на дистанції третього кола погано себе відчула і змушена була зійти з дистанції, до цього займаючи позиції у топ-тридцятці.
Дар’я Блашко через позитивний тест на коронавірус в індивідуальній гонці не виступала.
Загалом у гонці стартували 89 біатлоністок.
Доповнення
Сьогодні, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбувається третій день змагань. Українські спортсмени виступатимуть у трьох медальних видах програми.