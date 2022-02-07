Олимпиада-2022: украинская биатлонистка Джима пришла десятой в индивидуальной гонке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинская спортсменка Юлия Джима заняла в понедельник десятое место в биатлонной гонке на 15 км Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Об этом сообщили на сайте Федерации биатлона Украины, пишет УНН.
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“Юлия Джима впервые в сезоне попала в десятку сильнейших, но этот старт, наверное, может воспринимать с ноткой разочарования. Ведь, показав десятую скорость дня, лидер сборной Украины могла замахнуться и на медаль”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, отмечается, что на каждой из стоек Джима допустила по одной ошибке, что в итоге привело ее на 10-ю строчку финишного протокола.
Кроме Джимы, Украину на дистанции представляли еще двое спортсменок. Ирина Петренко также сумела показать высокий результат — 11-й (+1.29,5; 0).
Валя Семеренко не финишировала, поскольку на дистанции третьего круга плохо себя почувствовала и вынуждена была сойти с дистанции, до этого занимая позиции в топ-тридцатке.
Дарья Блашко из-за положительного теста на коронавирус в индивидуальной гонке не выступала.
Всего в гонке стартовали 89 биатлонисток.
Дополнение
Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине проходит третий день соревнований. Украинские спортсмены будут выступать в трех медальных видах программы.