Олімпіада в Пекіні: розклад змагань українців на 7 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У понеділок, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбудеться третій день змагань. Українські спортсмени виступатимуть у трьох медальних видах програми, інформує УНН.
Деталі
— 03:30 Гірськолижний спорт, гігантський слалом, жінки, перший заїзд. Анастасія Шепіленко.
— 06:00 Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, чоловіки, фінал. Іван Ковбаснюк.
— 06:25 Скелетон, чоловіки, офіційне тренування. Владислав Гераскевич.
— 10:00 Санний спорт, двійки, чоловіки, тренувальні заїзди. Ігор Стахов та Андрій Лисецький.
— 11:00 Біатлон, індивідуальна гонка, жінки. Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко.
— 13:50 Санний спорт, жінки, перша спроба. Олена Стецьків, Юліана Туницька.
Нагадаємо
Новозеландська сноубордистка Зой Садовскі-Сіннот увійшла в історію, як перша людина отримавши медаль на зимовій Олімпіаді-2022 у своїй країні.