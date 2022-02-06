Олимпиада в Пекине: расписание соревнований украинцев на 7 февраля

Детали

— 03:30 Горнолыжный спорт, гигантский слалом, женщины, первый заезд. Анастасия Шепиленко.

— 06:00 Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины, финал. Иван Ковбаснюк.

— 06:25 Скелетон, мужчины, официальная тренировка. Владислав Гераскевич.

— 10:00 Санный спорт, двойки, мужчины, тренировочные заезды. Игорь Стахов и Андрей Лисецкий.

— 11:00 Биатлон, индивидуальная гонка, женщины. Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.

— 13:50 Санный спорт, женщины, первая попытка. Елена Стецькив, Юлиана Туницкая.

Напомним

Новозеландская сноубордистка Зой Садовски-Синнот вошла в историю, как первый человек получив медаль на зимней Олимпиаде-2022 в своей стране.