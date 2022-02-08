Українська біатлоністка Семеренко змушена залишити Олімпіаду-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Українська біатлоністка Валентина Семеренко через проблеми зі здоров'ям повертається в Україну з Олімпіади-2022 у Пекіні. Про це з посиланням на коментар президента ФБУ Володимира Бринзака повідомляє Champion.com.ua, пише УНН.
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"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього - запоморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина", - сказав керманич українського біатлону.
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7 лютого Семеренко не фінішувала в індивідуальній гонці, оскільки на дистанції третього кола погано себе відчула і змушена була зійти з дистанції, до цього займаючи позиції у топ-тридцятці.
Дар’я Блашко через позитивний тест на коронавірус в індивідуальній гонці не виступала.
Перед цим капітан біатлонної жіночої збірної України Олена Білосюк також отримала позитивний тест на коронавірус.
Біатлоністка Анастасія Меркушина відправилася до Пекіна у статусі запасної.