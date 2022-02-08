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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Українська біатлоністка Семеренко змушена залишити Олімпіаду-2022

Українська біатлоністка Семеренко змушена залишити Олімпіаду-2022

Київ • УНН

 • 21797 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Українська біатлоністка Валентина Семеренко через проблеми зі здоров'ям повертається в Україну з Олімпіади-2022 у Пекіні. Про це з посиланням на коментар президента ФБУ Володимира Бринзака повідомляє Champion.com.ua, пише УНН.

Цитата:

"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього - запоморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина", - сказав керманич українського біатлону.

Раніше

7 лютого Семеренко не фінішувала в індивідуальній гонці, оскільки на дистанції третього кола погано себе відчула і змушена була зійти з дистанції, до цього займаючи позиції у топ-тридцятці.

Дар’я Блашко через позитивний тест на коронавірус в індивідуальній гонці не виступала.

Перед цим капітан біатлонної жіночої збірної України Олена Білосюк також отримала позитивний тест на коронавірус.

Біатлоністка Анастасія Меркушина відправилася до Пекіна у статусі запасної.

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