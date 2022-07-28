Украинская авиация уничтожила 5 вражеских опорных пунктов на юге Украины

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"Нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены 3 вражеских опорных пункта, вертолетными парами - еще 2 вокруг сел Бериславского и Херсонского районов", - сообщили в командовании.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями за боевой день выполнено 271 огневое задание.

При попытке проведения разведки с последующей атакой на Николаевщине огнем зенитно-ракетного подразделения уничтожен БПЛА типа "Форпост".

Напомним

Оккупанты обстреляли Николаев из реактивной системы "Смерч".