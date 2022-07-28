Украинская авиация уничтожила 5 вражеских опорных пунктов на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинская авиация уничтожила 5 вражеских опорных пунктов на юге Украины. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены 3 вражеских опорных пункта, вертолетными парами - еще 2 вокруг сел Бериславского и Херсонского районов", - сообщили в командовании.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями за боевой день выполнено 271 огневое задание.
При попытке проведения разведки с последующей атакой на Николаевщине огнем зенитно-ракетного подразделения уничтожен БПЛА типа "Форпост".
Напомним
Оккупанты обстреляли Николаев из реактивной системы "Смерч".