Українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України. Про це інформує УНН.
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"Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів", - повідомили у командуванні.
Ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.
При спробі проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено БПЛА типу "Форпост".
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Окупанти обстріляли Миколаїв із реактивної системи "Смерч".