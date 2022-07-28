Українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України

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"Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів", - повідомили у командуванні.

Ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.

При спробі проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено БПЛА типу "Форпост".

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Окупанти обстріляли Миколаїв із реактивної системи "Смерч".