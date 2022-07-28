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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32645 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України

Українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України

Київ • УНН

 • 85947 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України. Про це інформує УНН.

Цитата

"Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів", - повідомили у командуванні.

Ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.

При спробі проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено БПЛА типу "Форпост".

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Миколаїв із реактивної системи "Смерч".

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