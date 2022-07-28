Окупанти обстріляли Миколаїв із реактивної системи "Смерч"

Деталі

Ворог, переважно тримаючись рубежів оборони, наважився на контрудари на двох напрямках: з Брускінського на Білогірку та з Новогреднєвого на Андріївку. Із витратами і без успіху - відійшов.

Цитата

"Надвечір ворог знов атакував Миколаїв реактивними системами залпового вогню “Смерч”. Влучання у відкриті поверхні одного з районів міста без втрат та руйнувань, лише підкреслює сутність психологічного тиску таких атак", - повідомили в командуванні.

Нагадаємо

Окупаційна влада захопила приміщення "Херсонського інклюзивно-ресурсного центру №2".