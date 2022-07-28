Окупанти обстріляли Миколаїв із реактивної системи "Смерч"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупаційні війська обстріляли Миколаїв реактивними системами залпового вогню “Смерч”, передає УНН.
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Ворог, переважно тримаючись рубежів оборони, наважився на контрудари на двох напрямках: з Брускінського на Білогірку та з Новогреднєвого на Андріївку. Із витратами і без успіху - відійшов.
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"Надвечір ворог знов атакував Миколаїв реактивними системами залпового вогню “Смерч”. Влучання у відкриті поверхні одного з районів міста без втрат та руйнувань, лише підкреслює сутність психологічного тиску таких атак", - повідомили в командуванні.
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