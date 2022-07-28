Оккупанты обстреляли Николаев из рективной системы "Смерч"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупационные войска обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня “Смерч”, передает УНН.
Детали
Враг, преимущественно держась рубежей обороны, отважился на контрудары на двух направлениях: с Брускинского на Белогорку и с Новогреднево на Андреевку. С потерями и без успехов - отошел.
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"К вечеру враг вновь атаковал Николаев реактивными системами залпового огня “Смерч”. Попадание в открытые поверхности одного из районов города без потерь и разрушений, лишь подчеркивает сущность психологического давления таких атак", - сообщили в командовании.
Напомним
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