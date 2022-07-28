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Оккупанты обстреляли Николаев из рективной системы "Смерч"

Оккупанты обстреляли Николаев из рективной системы "Смерч"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупационные войска обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня “Смерч”, передает УНН.

Детали

Враг, преимущественно держась рубежей обороны, отважился на контрудары на двух направлениях: с Брускинского на Белогорку и с Новогреднево на Андреевку. С потерями и без успехов - отошел.

Цитата

"К вечеру враг вновь атаковал Николаев реактивными системами залпового огня “Смерч”. Попадание в открытые поверхности одного из районов города без потерь и разрушений, лишь подчеркивает сущность психологического давления таких атак", - сообщили в командовании.

Напомним

Оккупационные власти захватили помещение "Херсонского инклюзивно-ресурсного центра №2".

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