Оккупанты обстреляли Николаев из рективной системы "Смерч"

Детали

Враг, преимущественно держась рубежей обороны, отважился на контрудары на двух направлениях: с Брускинского на Белогорку и с Новогреднево на Андреевку. С потерями и без успехов - отошел.

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"К вечеру враг вновь атаковал Николаев реактивными системами залпового огня “Смерч”. Попадание в открытые поверхности одного из районов города без потерь и разрушений, лишь подчеркивает сущность психологического давления таких атак", - сообщили в командовании.

Напомним

Оккупационные власти захватили помещение "Херсонского инклюзивно-ресурсного центра №2".