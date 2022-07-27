Оккупационные власти захватили помещение "Херсонского инклюзивно-ресурсного центра №2"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Администрация "Херсонского инклюзивно-ресурсного центра №2" в своем Facebook сообщила, что оккупационные власти захватили помещение. Об этом информирует УНН.
Детали
Оккупационные власти захватили помещение "Херсонского инклюзивно-ресурсного центра №2".
Цитата
"Действующий директор и коллектив центра продолжают работать дистанционно по украинской программе", - сообщили на странице заведения.
Напомним
Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель.