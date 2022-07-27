Окупаційна влада захопила приміщення "Херсонського інклюзивно-ресурсного центру №2"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Адміністрація "Херсонського інклюзивно-ресурсного центру №2" у своєму Facebook повідомила, що окупаційна влада захопила приміщення. Про це інформує УНН.
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Окупаційна влада захопила приміщення "Херсонського інклюзивно-ресурсного центру №2".
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"Чинний директор та колектив центру продовжують працювати дистанційно за українською програмою", - повідомили на сторінці закладу.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.