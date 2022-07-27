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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 39355 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 86609 перегляди

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Окупаційна влада захопила приміщення "Херсонського інклюзивно-ресурсного центру №2"

Окупаційна влада захопила приміщення "Херсонського інклюзивно-ресурсного центру №2"

Київ • УНН

 • 236324 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Адміністрація "Херсонського інклюзивно-ресурсного центру №2" у своєму Facebook повідомила, що окупаційна влада захопила приміщення. Про це інформує УНН.

Деталі

Окупаційна влада захопила приміщення "Херсонського інклюзивно-ресурсного центру №2".

Цитата

"Чинний директор та колектив центру продовжують працювати дистанційно за українською програмою", - повідомили на сторінці закладу.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.

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