Украинская авиация в течение суток нанесла 22 удара по позициям противника

Детали

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА типа “Орлан-10” и шесть ударных дронов “Шахед-136”.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов, было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 - ранеными.

Дополнение

Российские оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области.