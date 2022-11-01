Українська авіація протягом доби завдала 22 удари по позиціях противника

Деталі

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу “Орлан-10” та шість ударних дронів “Шахед-136”.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 - пораненими.

Доповнення

Російські окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.