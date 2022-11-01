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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Українська авіація протягом доби завдала 22 удари по позиціях противника

Українська авіація протягом доби завдала 22 удари по позиціях противника

Київ • УНН

 • 218774 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 22 удари по позиціях противника. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил Україна, передає УНН.

Деталі

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу “Орлан-10” та шість ударних дронів “Шахед-136”.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 - пораненими.

Доповнення

Російські окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Українські Національні Новини

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