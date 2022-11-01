Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на Херсонщині – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Як інформує Генеральний штаб Збройних сил, ворог вдається до залякування цивільних мешканців, передає УНН.
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Повідомляється, що ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації.
Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ.
Доповнення
Коллаборант володимир сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.