Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на Херсонщині – Генштаб

Деталі

Повідомляється, що ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації.

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ.

Доповнення

Коллаборант володимир сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.