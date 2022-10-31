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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 3642 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти на Херсонщині вирішили розширити зону "евакуації" на 15 км від Дніпра

Окупанти на Херсонщині вирішили розширити зону "евакуації" на 15 км від Дніпра

Київ • УНН

 • 217314 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Коллаборант володимир сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра, передає УНН.

Деталі

Колаборант сальдо заявив, що "через постійну загрозу атаки з боку ЗСУ" мешканців Новокахівського міського округу, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетихського та Верхньорогачицького муніципальних округів просять їхати якомога ближче до безпечної зони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителі Херсона відмовляються “евакуюватися” до рф, очікуючи на деокупацію міста – Соболевський

Доповнення

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що росіяни намагаються заманити українські війська у пастку, тому роблять вигляд, що готуються покинути Херсон і вивозять населення.

Українські Національні Новини

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