Окупанти на Херсонщині вирішили розширити зону "евакуації" на 15 км від Дніпра

Деталі

Колаборант сальдо заявив, що "через постійну загрозу атаки з боку ЗСУ" мешканців Новокахівського міського округу, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетихського та Верхньорогачицького муніципальних округів просять їхати якомога ближче до безпечної зони.

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Доповнення

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що росіяни намагаються заманити українські війська у пастку, тому роблять вигляд, що готуються покинути Херсон і вивозять населення.