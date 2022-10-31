Оккупанты на Херсонщине решили расширить зону "эвакуации" на 15 км от Днепра

Детали

Коллаборант сальдо заявил, что "из-за постоянной угрозы атаки со стороны ВСУ" жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачицкого муниципальных округов просят ехать как можно ближе к безопасной зоне.

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Дополнение

Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что россияне пытаются заманить украинские войска в ловушку, поэтому делают вид, что готовятся покинуть Херсон и вывозят население.