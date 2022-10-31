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Оккупанты на Херсонщине решили расширить зону "эвакуации" на 15 км от Днепра

Киев • УНН

 • 217308 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что оккупационные власти Херсонской области решили расширить зону "эвакуации" на 15 километров от Днепра, передает УНН.

Детали

Коллаборант сальдо заявил, что "из-за постоянной угрозы атаки со стороны ВСУ" жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачицкого муниципальных округов просят ехать как можно ближе к безопасной зоне.

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Дополнение

Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что россияне пытаются заманить украинские войска в ловушку, поэтому делают вид, что готовятся покинуть Херсон и вывозят население.

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