Оккупанты на Херсонщине решили расширить зону "эвакуации" на 15 км от Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что оккупационные власти Херсонской области решили расширить зону "эвакуации" на 15 километров от Днепра, передает УНН.
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Коллаборант сальдо заявил, что "из-за постоянной угрозы атаки со стороны ВСУ" жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачицкого муниципальных округов просят ехать как можно ближе к безопасной зоне.
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Дополнение
Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что россияне пытаются заманить украинские войска в ловушку, поэтому делают вид, что готовятся покинуть Херсон и вывозят население.