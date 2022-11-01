Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения в Херсонской области - Генштаб

Детали

Сообщается, что враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве плотины Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации.

Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.

Дополнение

Коллаборант владимир сальдо заявил, что оккупационные власти Херсонской области решили расширить зону "эвакуации" на 15 километров от Днепра.