Украинская авиация готова отвечать на угрозы с моря - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Объединенных силах проинформированы об угрозах на Приморском направлении, поэтому проводят проверки боевой готовности авиации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Очередная проверка авиации Объединенных сил, которая предназначена к действиям на Приморском направлении показала, что время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели свидетельствует о готовности адекватного ответа на угрозу с моря", - скаазно в сообщении.
Напомним, Россия перебросила в акваторию Азовского моря около 40 боевых катеров. Об этом сказал в эфире одного из телеканалов представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Как сообщал УНН, вооруженные силы Украины планируют нарастить военно-морское присутствие в Азовском море. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.