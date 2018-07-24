Украинская авиация готова отвечать на угрозы с моря - ООС

"Очередная проверка авиации Объединенных сил, которая предназначена к действиям на Приморском направлении показала, что время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели свидетельствует о готовности адекватного ответа на угрозу с моря", - скаазно в сообщении.

Напомним, Россия перебросила в акваторию Азовского моря около 40 боевых катеров. Об этом сказал в эфире одного из телеканалов представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.



Как сообщал УНН, вооруженные силы Украины планируют нарастить военно-морское присутствие в Азовском море. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.