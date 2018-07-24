Українська авіація готова відповідати на загрози з моря – ООС

"Чергова перевірка авіації Об'єднаних сил, яка призначена до дій на Приморському напрямку показала, що час реагування та відмінна оцінка за точність відпрацювання по морській цілі засвідчує готовність адекватної відповіді на загрозу з моря", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, Російська Федерація перекинула в акваторію Азовського моря близько 40 бойових катерів. Про це сказав в ефірі одного з телеканалів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.



Як повідомляв УНН, збройні сили України планують наростити військово-морську присутність в Азовському морі. Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко.