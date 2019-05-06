Украинская армия на 85% контрактная

"85% общей численности военнослужащих служат по контракту. В течение 2018 года войска было поставлено более 3000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 боеприпасов, 2000 единиц стрелкового оружия и антиснайперських комплексов", - сообщил он.



Как сообщал УНН, всего за время агрессии РФ на Донбассе погибли 2973 героя из всех силовых ведомств.



Как сообщал УНН, за время проведения антитеррористической операции на Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих.