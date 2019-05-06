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22 березня, 17:51 • 75014 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

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22 березня, 15:05 • 102557 перегляди

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22 березня, 11:43 • 84999 перегляди

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Українська армія на 85% контрактна

Українська армія на 85% контрактна

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Українська армія наразі на 85% контрактна. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"85% загальної чисельності військовослужбовців служать за контрактом. Протягом 2018 у війська було поставлено більше 3000 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 000 боєприпасів, 2000 одиниць стрілецької зброї та антиснайперських комплексів", - повідомиві він. 

Як повідомляв УНН, всього за час агресії РФ на Донбасі загинуло 2973 героя з усіх силових відомств.

Як повідомляв УНН, за час проведення Антитерористичної операції на Донбасі самогубство вчинили понад 800 українських військовослужбовців.

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