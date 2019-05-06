Українська армія на 85% контрактна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Українська армія наразі на 85% контрактна. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"85% загальної чисельності військовослужбовців служать за контрактом. Протягом 2018 у війська було поставлено більше 3000 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 000 боєприпасів, 2000 одиниць стрілецької зброї та антиснайперських комплексів", - повідомиві він.
Як повідомляв УНН, всього за час агресії РФ на Донбасі загинуло 2973 героя з усіх силових відомств.
Як повідомляв УНН, за час проведення Антитерористичної операції на Донбасі самогубство вчинили понад 800 українських військовослужбовців.