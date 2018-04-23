Украинки выиграли две медали на третьем этапе Кубка мира по гимнастике

Украинские грации были представлены в финалах с булавами и лентой в личной программе, и с 5 обручами и 3 мячами/2 скакалками — в групповой программе.

Свои соревнования сборная команда Украины начала с групповой программы с 5 обручами, и, получив свои рекордные 20 100 (D — 12,6), команда встала на вторую ступеньку пьедестала. В программе по 3 мячами и 2 скакалками наши групповики допустили несколько ошибок, получили оценку 17:000 (D — 10,6), но смогли удержаться на третьей строчке.

У нашей совсем юной грации Власти Никольченко, которая представляла Украину в финалах с булавами и лентой, не все получилось в финалах. В финале с булавами она получила 15 800 (D — 9,1) и оказалась на восьмом месте, а с лентой, получив 15 300 (D — 9,1), заняла пятое место.

Напомним, что представительницы Украины не остались без медалей на этапе Гран-При во Франции.