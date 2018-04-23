Українки виграли дві медалі на третьому етапі Кубку світу з гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Ташкенті завершився третій етап Кубку світу нинішнього сезону з художньої гімнастики, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації художньої гімнастики України.
Українські грації були представлені в фіналах з булавами і стрічкою в особистому програмі, і з 5 обручами та 3 м’ячами/2 скакалками — в груповий програмі.
Свої змагання збірна команда України розпочала з групової програми з 5 обручами, і, отримавши свої рекордні 20:100 (D — 12,6), команда встала на другу сходинку п’єдесталу. У програмі з 3 м’ячами і 2 скакалками наші груповички припустилися кількох помилок, отримали оцінку 17:000 (D — 10,6), але змогли втриматися на третій сходинці.
У нашої зовсім юної грації Влади Нікольченко, яка представляла Україну в фіналах з булавами і стрічкою, не все вийшло в фіналах. У фіналі з булавами вона отримала 15:800 (D — 9,1) і виявилася на восьмому місці, а зі стрічкою, отримавши 15:300 (D — 9,1), посіла п’яте місце.
Нагадаємо, що представниці України не залишились без медалей на етапі Гран-Прі у Франції.