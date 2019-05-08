Украинки завоевали еще две медали на этапе Мировой серии по артистическому плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В заключительный день соревнований на этапе Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Пекине украинские спортсменки дважды поднимались на пьедестал почета, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Украинки завоевали два комплекта бронзовых наград с произвольными программами среди дуэтов и групп.
В целом украинская сборная, представленная молодежным составом (Александра Бурдова, Анна Носова, Валерия Шило, Олеся Деревянченко, Анастасия Кулик, Дарья Корнеева, Екатерина и Софья Стуленковы, Ангелина Овчинникова, Евгения Лихман, Евангелина Клименко), везет с китайского этапа Пять наград.
Напомним, что первые три медали выигрывали Бурдова, Носова и сборная при выступлении в комби.