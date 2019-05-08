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Українки вибороли ще дві медалі на етапі Світової серії з артистичного плавання

Київ • УНН

 • 9262 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У заключний день змагань на етапі Світової серії FINA з артистичного плавання у Пекіні українські спортсменки двічі підіймалися на п’єдестал пошани, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Українки вибороли два комплекти бронзових нагород з довільними програмами серед дуетів і груп.

Загалом українська збірна, представлена молодіжним складом (Олександра Бурдова, Ганна Носова, Валерія Шило, Олеся Дерев’янченко, Анастасія Кулик, Дар’я Корнєєва, Катерина і Софія Стулєнкови, Ангеліна Овчиннікова, Євгенія Лихман, Євангеліна Клименко), везе з китайського етапу п’ять нагород.

Нагадаємо, що перші три медалі вигравали Бурдова, Носова та збірна при виступі у комбі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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