Українки вибороли ще дві медалі на етапі Світової серії з артистичного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У заключний день змагань на етапі Світової серії FINA з артистичного плавання у Пекіні українські спортсменки двічі підіймалися на п’єдестал пошани, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Українки вибороли два комплекти бронзових нагород з довільними програмами серед дуетів і груп.
Загалом українська збірна, представлена молодіжним складом (Олександра Бурдова, Ганна Носова, Валерія Шило, Олеся Дерев’янченко, Анастасія Кулик, Дар’я Корнєєва, Катерина і Софія Стулєнкови, Ангеліна Овчиннікова, Євгенія Лихман, Євангеліна Клименко), везе з китайського етапу п’ять нагород.
Нагадаємо, що перші три медалі вигравали Бурдова, Носова та збірна при виступі у комбі.