Українки вибороли три нагороди на етапі Світової серії з артистичного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Представниці України вибороли три медалі на п’ятому етапі Світової серії FINA з артистичного плавання, що проходить у Пекіні, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Олександра Бурдова зійшла на другу сходинку п’єдесталу пошани в технічному соло і виборола “срібло” у технічному дуеті разом з Анною Носовою.
Окрім того, українську збірна з артистичного плавання виступила зі “сріблом” у комбі.
Нагадаємо, що на етапі Світової серії в Греції українки виграли два “золота”.