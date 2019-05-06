Украинки завоевали три награды на этапе Мировой серии по артистического плавания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Представительницы Украины завоевали три медали на пятом этапе Мировой серии FINA из артистического плавания, который проходит в Пекине, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Александра Бурдова взошла на вторую ступеньку пьедестала почета в техническом соло и завоевала “серебро” в техническом дуэте вместе с Анной Носовой.
Кроме того, украинская сборная по артистическому плаванию выступила с “серебром” в комби.
Напомним, что на этапе Мировой серии в Греции украинки выиграли два “золота”.