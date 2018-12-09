Украинки торжествовали на биатлонном Кубке Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В австрийском Обертиллиахе прошли первые из двух спринтерских гонок Кубка Австрии по биатлону. Две украинские спортсменки показали лучшие результаты, сообщает УНН со ссылкой на ресурс "Украинский биатлон".
Всего состоялось восемь стартов в четырех возрастных группах у мужчин и женщин, и две из гонок выиграли украинки.
Среди взрослых победу праздновала наша Дарья Блашка, которая опередила ближайшую соперницу на 45,4 с. Среди юниорок не было лучше Анастасии Рассказовой. В других гонках украинцы не попадали в тройку призеров.
Отметим, что сегодня на Кубке Австрии пройдут спринтерские гонки.
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