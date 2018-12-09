Українки тріумфували на біатлонному Кубку Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В австрійському Обертілліахе пройшли перші з двох спринтерських гонок Кубка Австрії з біатлону. Дві українські спортсменки продемонстрували найкращі результати, повідомляє УНН з посиланням на ресурс "Український біатлон".
Усього відбулося вісім стартів у чотирьох вікових групах у чоловіків і жінок, і дві з гонок виграли українки.
Серед дорослих перемогу святкувала наша Дар'я Блашко, яка випередила найближчу суперницю на 45,4 с. Серед юніорок не було кращих за Анастасію Рассказову. В інших перегонах українці не потрапляли до трійки призерів.
Зауважимо, що сьогодні на Кубку Австрії пройдуть спринтерські гонки.
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