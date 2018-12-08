Біатлоністка Підгрушна потрапила до десятки кращих у спринті Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Жіночим спринтом продовжився перший етап Кубку світу з біатлону, який триває у словенській Поклюці, передає кореспондент УНН.
Перший вогневий рубіж українки Анастасія Меркушина, Валентина Семеренко і Юлія Джима пройшли без хиб, але низька швидкість ходу призвела до відставання більше за 20 секунд.
Кращу позицію серед усіх українок продемонструвала капітан збірної Олена Підгрушна, яка стартувала під пізнім 99-м номером і з двома нулями фінішувала 7-ю +49 с. Їй усього 0,1 с не вистачило до квіткової церемонії.
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Джима посіла 20-ту сходинку (0) +1:15,1 хв, Семеренко 25-та (0) +1:22,7 хв. Меркушина і Журавок залишились поза очкової зони – 46-те і 85-те місця відповідно.
Переможницею стала фінка Макарайнен (0), срібною призеркою італійка Доротея Вірер +14,8 с, "бронза" за француженкою +42,1 с.
Відзначимо, завтра у Поклюці перший етап завершиться двома гонками переслідування.
Нагадаємо, українка Джима виграла гонку на етапі Кубка світу з біатлону.