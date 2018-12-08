Биатлонистка Пидгрушная попала в десятку лучших в спринте Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Женским спринтом продолжился первый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, передает корреспондент УНН.
Первый огневой рубеж украинки Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко и Юлия Джима прошли без недостатков, но низкая скорость хода привела к отставанию более 20 секунд.
Лучшую позицию среди всех украинок продемонстрировала капитан сборной Елена Пидгрушная, которая стартовала под поздним 99-м номером и с двумя нулями финишировала 7-й +49 с. Ей всего 0,1 с не хватило до цветочной церемонии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские биатлонистки попали в топ-10 лучших снайперов мира
Джима заняла 20-ю строчку (0) 1:15,1 мин, Семеренко 25-(0) 1:22,7 мин. Меркушина и Журавок остались без очковой зоны - 46-е и 85-е места соответственно.
Победительницей стала финка Макарайнен (0), серебряным призером итальянка Вирер +14,8 сек, "бронза" за француженкой +42,1 с.
Отметим, завтра в Поклюке первый этап завершится двумя гонками преследования.
Напомним, украинка Джима выиграла гонку на этапе Кубка мира по биатлону.