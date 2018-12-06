Українка Джима виграла гонку на етапі Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима отримала золоту медаль в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу у словенському Поклюці. Про це повідомляє ресурс "Український біатлон", передає УНН.
"Юлія Джима - переможниця індивідуальної гонки!!!" - йдеться у повідомленні.
Дистанцію 15 кілометрів біатлоністка подолала за 43 хвилин та 6 секунд без жодного промаху.
Друге місце посіла представниця Польщі Моніка Хойніш, третє — представниця Чехії Маркета Давидова. Вони обидві допустили по одному промаху.
Ще одна представниця України Анастасія Меркушина виборола 16 місце (1 год. 12 хв.).
Нагадаємо, Федерація біатлону України навела статистику кращих снайперів серед учасників індивідуальних гонок Кубку світу з біатлону.
2 грудня Анастасія Меркушина й Артем Тищенко фінішували третіми в одиночній змішаній естафеті у словенській Поклюці й піднялися на перший подіум Кубка світу 2018-2019 років.