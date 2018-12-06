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Украинка Джима выиграла гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Киев • УНН

 • 10419 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинская биатлонистка Юлия Джима получила золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает ресурс "Украинский биатлон", передает УНН.

Украинка Джима выиграла гонку на этапе Кубка мира по биатлону

"Юлия Джима - победительница индивидуальной гонки !!!" - говорится в сообщении.

Дистанцию ​​15 километров биатлонистка преодолела за 43 минут и 6 секунд без единого промаха.

Второе место заняла представительница Польши Моника Хойниш, третье - представительница Чехии Маркета Давыдова. Они обе допустили по одному промаху.

Еще одна представительница Украины Анастасия Меркушина завоевала 16 место (1 ч. 12 мин.).

Напомним, Федерация биатлона Украины привела статистику лучших снайперов среди участников индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону.

2 декабря Анастасия Меркушина и Артем Тищенко финишировали третьими в одиночной смешанной эстафете в словенской Поклюке и поднялись на первый подиум Кубка мира 2018-2019 годов.

Украинские Национальные Новости

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