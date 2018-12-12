Украинка завоевала вторую медаль на Кубке Австрии по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В городке Обертиллиах прошли вторые спринтерские гонки Кубка Австрии на котором стартовала одна украинка Дарья Блашко, сообщает УНН со ссылкой на "Украинские биатлон".
К первому месту в стартовом спринте Блашко добавила второе, снова отметившись чистой стрельбой. Она на 13 секунд отстала от победительницы канадки Эммы Ландер. Замкнула тройку призеров Кристина Ильченко из России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое украинцев попали в топ-10 биатлонистов общего зачета Кубка мира
Отметим, что в гонке стартовали 17 биатлонисток из Украины, Канады, России, Польши, Германии, Бельгии, Хорватии, Словении и Великобритании.
Напомним, что в рамках первых спринтерских гонок в Австрии две украинки заняли первые места.