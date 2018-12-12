Українка здобула другу медаль на Кубку Австрії з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В містечку Обертілліах пройшли другі спринтерські гонки Кубка Австрії на якому стартувала одна українка Дар'я Блашко, повідомляє УНН з посиланням на "Український біатлон".
До першого місця в стартовому спринті Блашко додала друге, знову відзначившись чистою стрільбою. Вона на 13 секунд відстала від переможниці канадійки Емми Ландер. Замкнула трійку призерів Крістіна Ільченко з Росії.
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Відзначимо, що у перегонах стартували 17 біатлоністок з України, Канади, Росії, Польщі, Німеччини, Бельгії, Хорватії, Словенії та Великої Британії.
Нагадаємо, що в рамках перших спринтерських гонок в Австрії дві українки посіли перші місця.