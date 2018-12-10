Двоє українців потрапили до топ-10 біатлоністів загального заліку Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Після закінчення першого етапу Кубку світу з біатлону визначились лідери загального заліку змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародного союзу біатлону.
Серед жінок найвищою представницею України є Юлія Джима, яка з 98 очками займає 6 рядок. Олена Підгрушна має 76 пунктів – 13. Анастасія Меркушина посідає 35-й рядок (29), Журавок (21) – 41-ша, а Валентина Семеренко (16) – 45.
У чоловічій генерації Україна також має біатлоністка в топ-10 – Артем Прима з 78 балами замикає чільну десятку. Сергій Семенов (45) йде 27-м, Артем Тищенко (10) – 51, а Дмитро Підручний (1) – 58.
Відзначимо, що у чоловіків лідируючі сходинки займають Йоханнес Бьо з Норвегії (156), Сімон Едер з Австрії (123) і Антонін Гігонна (119). У жінок: Доротея Вірерз Італії (144) і Кайса Макаряйнен (131).
Нагадаємо, троє українок берали участь у гонці переслідувань за очками першого етапу КС.