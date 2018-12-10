Двое украинцев попали в топ-10 биатлонистов общего зачета Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. После окончания первого этапа Кубка мира по биатлону определились лидеры общего зачета соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлона.
Среди женщин самой "высокой" представительницей Украины является Юлия Джима, которая с 98 очками занимает 6 строчку. Елена Пидгрушная имеет 76 пунктов - 13. Анастасия Меркушина занимает 35-ю строчку (29), Журавок (21) - 41-я, а Валентина Семеренко (16) - 45.
В мужской генерации Украины также биатлонистка в топ-10 - Артем Прима с 78 баллами замыкает первую десятку. Сергей Семенов (45) идет 27-м, Артем Тищенко (10) - 51, а Дмитрий Подручный (1) - 58.
Отметим, что у мужчин лидирующие строчки занимают Йоханнес Бё из Норвегии (156), Симон Эдер из Австрии (123) и Антонин Гигонна (119). У женщин: Доротея Вирерз Италии (144) и Кайса Макаряйнен (131).
Напомним, трое украинок Берал участие в гонке преследования по очкам первого этапа КС.