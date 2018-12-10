Троє українок беруть участь у гонці переслідувань за очками першого етапу КС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На заключній гонці стартового етапу Кубку світу з біатлону в словенській Поклюці біатлоністки боролися за нагороди в персьюті, передає кореспондент УНН.
Три вогневих рубежі пройшла на "нуль" українка Олена Підгрушна, що претендувала на високе місце в топ-10. Проте два промахи на заключному рубежі відкинули її на фініші тільки на 27 рядок.
Найвище місце серед українок у Юлії Джими (0) – 24-та. Анастасія Меркушина стала 37-ю (2), а Валентина Семеренко не потрапила до очкової зони (3) знявшись зі змагань на заключному колі.
Зазначимо, що переможницею стала фінка Кайса Макарайнен, срібною призеркою італійка Доротея Вірер, а "бронза" в активі словачка Пауліна Фіалкова. Усі володарки медалей закінчили змагання без промахів.
Додамо також, другий етап Кубку світу з біатлону стартуватиме вже 13 грудня в Хохфільцені.
Нагадаємо, біатлоністка Підгрушна потрапила до десятки кращих у спринті Кубку світу.