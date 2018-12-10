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Трое украинок принимают участие в гонке с преследованием по очкам первого этапа КМ

Киев • УНН

 • 9114 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На заключительной гонке стартового этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке биатлонистки боролись за награды в персьюте, передает корреспондент УНН.

Трое украинок принимают участие в гонке с преследованием по очкам первого этапа КМ

Три огневых рубежа прошла на "ноль" украинка Елена Пидгрушная, которая претендовала на высокое место в топ-10. Однако два промаха на заключительном рубеже отбросили ее на финише только на 27 строчку.

Самое высокое место среди украинок у Юлии Джими (0) - 24-я. Анастасия Меркушина стала 37-й (2), а Валентина Семеренко не попала в очковую зону (3) снявшись с соревнований на заключительном круге.

Отметим, что победительницей стала финка Кайса Макарайнен, серебряным призером итальянка Вирер, а "бронза" в активе словачка Паулина Фиалкова. Все обладательницы медалей закончили соревнования без промахов.

Добавим также, второй этап Кубка мира по биатлону стартует уже 13 декабря в Хохфильцене.

Напомним, биатлонистка Пидгрушная попала в десятку лучших в спринте Кубка мира.

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