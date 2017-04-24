Украинка Я.Беломоина стала призером австрийской веломногодневки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36813 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101202 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154059 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115456 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115939 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112220 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104066 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107000 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103507 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152994 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинка Я.Беломоина стала призером австрийской веломногодневки

Украинка Я.Беломоина стала призером австрийской веломногодневки

Киев  •  УНН

 • 13187 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Лучанка Яна Беломоина поднялась на пьедестал почета по маунтинбайку в австрийском Гаймингу, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.

Наша соотечественница приняла участие во втором этапе престижной веломногодневки "Proffix Swiss Bike Cup 2017".

В австрийском Гаймингу Я.Беломоина финишировала второй - после местной спортсменки Линды Индерганд, а позади себя лучанка оставила польку Майю Влощовську.

Сообщается, что сейчас 24-летняя украинская спортсменка занимает 9-е место в общем рейтинге UCI.

Отметим, что следующий старт волынской велогонщицы состоится 30 апреля в городе Хойби (Германия).

Напомним, что Я.Беломоина победила на велогонке в немецком городе Штрасберг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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