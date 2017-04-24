Украинка Я.Беломоина стала призером австрийской веломногодневки

Наша соотечественница приняла участие во втором этапе престижной веломногодневки "Proffix Swiss Bike Cup 2017".

В австрийском Гаймингу Я.Беломоина финишировала второй - после местной спортсменки Линды Индерганд, а позади себя лучанка оставила польку Майю Влощовську.

Сообщается, что сейчас 24-летняя украинская спортсменка занимает 9-е место в общем рейтинге UCI.

Отметим, что следующий старт волынской велогонщицы состоится 30 апреля в городе Хойби (Германия).

Напомним, что Я.Беломоина победила на велогонке в немецком городе Штрасберг.