Українка Я.Беломоіна потрапила до призерок австрійської велобагатоденки

Наша співвітчизниця взяла участь у другому етапі престижної велобагатоденки "Proffix Swiss Bike Cup 2017".

У австрійському Гаймінгу Я.Беломоіна фінішувала другою – після місцевої спортсменки Лінди Індерганд, а позаду себе лучанка залишила польку Майю Влощовську.

Повідомляється, що наразі 24-річна українська спортсменка займає 9-те місце у загальному рейтингу UCI.

Зазначимо, що наступний старт волинської велогонщиці відбудеться 30-го квітня у місті Хойбах (Німеччина).

Нагадаємо, що Я.Беломоіна тріумфувала на велогонці у німецькому місті Штрасберг.