Українка Я.Беломоіна потрапила до призерок австрійської велобагатоденки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Лучанка Яна Беломоіна піднялася на п’єдестал пошани з маунтінбайку у австрійському Гаймінгу, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
Наша співвітчизниця взяла участь у другому етапі престижної велобагатоденки "Proffix Swiss Bike Cup 2017".
У австрійському Гаймінгу Я.Беломоіна фінішувала другою – після місцевої спортсменки Лінди Індерганд, а позаду себе лучанка залишила польку Майю Влощовську.
Повідомляється, що наразі 24-річна українська спортсменка займає 9-те місце у загальному рейтингу UCI.
Зазначимо, що наступний старт волинської велогонщиці відбудеться 30-го квітня у місті Хойбах (Німеччина).
Нагадаємо, що Я.Беломоіна тріумфувала на велогонці у німецькому місті Штрасберг.