Украинка Я.Беломоина победила на этапе Кубка мира по маунтенбайку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На втором этапе мирового Кубка по маунтенбайку, который состоялся в немецком Альбштадте, украинская велосипедистка Яна Беломоина в женских соревнованиях по кросс-кантри получила медаль высшей пробы. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Спортсменка держалась в группе лидеров, а на последнем круге соревнований боролась за победу с лидером рейтинга UCI Йоландой Нефф и двукратной серебряным призером Олимпийских игр Майей Влощавською.
Отметим, что второй финишировала спортсменка из Польши Майя Влощовська, третьей стала Иоланда Неф из Швейцарии, а время украинки составило 1:38:25,16 часа.
Как сообщал УНН, Я.Беломоина в нынешнем сезоне выиграла турнир на Кипре, велогонку в Германии и попадала в призеров австрийской веломногодневки.