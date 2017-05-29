Українка Я.Беломоіна перемогла на етапі Кубка світу з маунтенбайку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На другому етапі світового Кубка з маунтенбайку, який відбувся в німецькому Альбштадті, українська велосипедистка Яна Беломоіна у жіночих змаганнях з крос-кантрі здобула медаль найвищого ґатунку. Про це інформує прес-служба НОК України, передає УНН.
Спортсменка трималася в групі лідерів, а на останньому колі змагань боролася за перемогу з лідером рейтингу UCI Йоландою Нефф і дворазовою срібною призеркою Олімпійських ігор Маєю Влощавською.
Відзначимо, що другою фінішувала спортсменка з Польщі Майя Влощовська, третьою стала Йоланда Неф зі Швейцарії, а час українки становив 1:38:25,16 години.
Як повідомляв УНН, Я.Беломоіна в нинішньому сезоні вигравала турнір на Кіпрі, велогонку у Німеччині та потрапляла до призерок австрійської велобагатоденки.