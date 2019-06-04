Украинка вышла в полуфинал парных соревнований на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок и представитель Пакистана Айсам Куреши пробились в полуфинал соревнований в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В четвертьфинальном матче украинско-пакистанский дуэт Киченок/Куреши за 1 час 7 минут обыграл тайваньско-австрийскую пару Чжан/Марах — 6:3, 6:4.
В полуфинале Киченок и Куреши ожидает игра с победительницей среди 2-ой сеяной пары или 5-й сеяной пары.
Примечательно, что лучшего результата в миксте среди украинок добивалась только харьковчанка Татьяна Перебийнис, которая доходила до финала на Уимблдоне-2005.