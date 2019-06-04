Украинка вышла в полуфинал парных соревнований на "Ролан Гаррос"

В четвертьфинальном матче украинско-пакистанский дуэт Киченок/Куреши за 1 час 7 минут обыграл тайваньско-австрийскую пару Чжан/Марах — 6:3, 6:4.

В полуфинале Киченок и Куреши ожидает игра с победительницей среди 2-ой сеяной пары или 5-й сеяной пары.

Примечательно, что лучшего результата в миксте среди украинок добивалась только харьковчанка Татьяна Перебийнис, которая доходила до финала на Уимблдоне-2005.