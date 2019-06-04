Українка вийшла в півфінал парних змагань на "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок і представник Пакистану Айсам Куреші пробилися в півфінал змагань у змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У чвертьфінальному матчі українсько-пакистанський дует Кіченок/Куреші за 1 годину 7 хвилин обіграв тайваньсько-австрійську пару Чжан/Марах — 6:3, 6:4.
У півфіналі на Кіченок і Куреші очікує гра із переможницею серед 2-гої сіяної пари або 5-ї сіяної пари.
Примітно, що кращого результату в міксті серед українок домагалася тільки харків’янка Тетяна Перебийніс, яка доходила до фіналу на Вімблдоні-2005.